تصعيد إقليمي واسع.. إيران تستهدف مواقع أمريكية وواشنطن تكثف ضرباتها

شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم الجمعة، تصعيدًا جديدًا مع تبادل هجمات استهدفت البنية التحتية الإيرانية وقواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتوسيع رقعة التوتر الإقليمي.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء هجمات أمريكية استهدفت جسورًا ومنشآت في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مواقع أخرى في بندر عباس، وبوشهر، وجزيرة قشم، ومحافظتي خوزستان وسيستان وبلوشستان، شملت جسورًا، ومنشآت اتصالات، ومرافق للنقل، وأبراج مراقبة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم استهدف مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف شرقي سوريا، بينما قال الجيش الإيراني إنه هاجم بطائرات مسيرة وصواريخ مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ضمن رد على الضربات الأمريكية الأخيرة.

وفي الأردن، أعلن الجيش اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية، في حين تعرضت قطر لهجوم صاروخي قالت وزارة دفاعها إن قواتها المسلحة تصدت له، مؤكدة استمرار عمليات اعتراض الأهداف الجوية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني باشرت تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة للحفاظ على أمن السكان واستمرار الخدمات.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، بينما أفادت مصادر كويتية بتصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة السادسة على التوالي، مؤكدة أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية، ومنظومات الدفاع الجوي، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، ومنشآت بحرية باستخدام ذخائر دقيقة. كما أعلنت أنها غيّرت مسار عدد من السفن التجارية التي حاولت عبور الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز باستثناء السفن المخالفة للحصار.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن استهداف الجسور في جنوب إيران يهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد المؤدية إلى ميناء بندر عباس، الذي تقول واشنطن إن طهران تستخدمه لدعم عملياتها العسكرية في مضيق هرمز.