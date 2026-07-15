رئيس الاتحاد السنغالي يحمّل طبيب نساء وولادة الإخفاق في كأس العالم

أثار رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، جدلاً واسعاً بعدما كشف أن طبيب المنتخب الوطني لم يكن يمتلك، بحسب وصفه، الخلفية التخصصية المناسبة لمرافقة الفريق خلال منافسات كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره أحد أسباب قلق اللاعبين بشأن الرعاية الطبية خلال البطولة.

وقال فال، في مؤتمر صحفي، إن طبيب المنتخب “تدرب ليصبح طبيب أمراض نساء”، موضحاً أن الاتحاد اكتشف هذه المسألة في وقت متأخر، الأمر الذي أثار مخاوف داخل المعسكر السنغالي بشأن مستوى الدعم الطبي المقدم للاعبين. وأضاف: “بحسب التقارير التي تلقيتها، لم يكن اللاعبون مطمئنين بما يكفي بشأن تلقي الرعاية منه، وكان علينا الاستعانة بخبرات إضافية حتى يشعروا بالثقة، لأن صحة اللاعبين تأتي أولاً”.

في المقابل، سارعت الجمعية السنغالية للطب الرياضي إلى نفي هذه التصريحات، مؤكدة في بيان رسمي أن طبيب المنتخب، عبد الرحمن فيديور، يحمل دبلوماً متخصصاً في الطب الرياضي وعلم الأحياء الرياضي من كلية الطب بجامعة الشيخ أنتا ديوب، واصفة تصريحات رئيس الاتحاد بأنها “لا أساس لها من الصحة وتشكل تشهيراً”.

وأضافت الجمعية أن فيديور يملك خبرة طويلة في المجال، إذ سبق أن ترأس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى فان، ويشغل منصب طبيب المنتخب السنغالي منذ عام 2017، ورافق الفريق في ثلاث نسخ من كأس العالم وخمس بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هذا السجال بعد أيام من قرار الاتحاد السنغالي إقالة المدير الفني بابي تياو، عقب مشاركة مخيبة في كأس العالم، إذ ودع المنتخب البطولة بعد خسارتين أمام فرنسا والنرويج في دور المجموعات، قبل أن يهدر تقدمه بهدفين دون رد أمام بلجيكا في دور الـ32، ويخسر بنتيجة (3-2) بعد التمديد، رغم دخوله البطولة بطموحات كبيرة عقب بلوغه نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع العام.