وقفة احتجاجية في مجمع ناصر للمطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية من سجون الاحتلال

شارك عدد من الأطباء والعاملين في مجمع ناصر الطبي في وقفة، دعماً للكوادر الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركين في الوقفة التي نظمت اليوم الأربعاء، الإفراج عن الكوادر الطبية في سجون الاحتلال، ورفض استهداف الطواقم الطبية أثناء أداء واجبها الإنساني.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلة، مؤكدين ضرورة توفير الحماية للطواقم الصحية وفق القانون الدولي الإنساني.

وأكد محمد زقوت مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة خلال كلمة له في الوقفة، أن اعتقال الكوادر الطبية يمثل قضية إنسانية تستوجب تحركا دوليًا.

وأوضح زقوت أن 82 من كوادر وزارة الصحة لا يزالون معتقلين، داعياً إلى تنظيم وقفات تضامنية في مستشفيات العالم للمطالبة بالإفراج عنهم، خاصة في ظل حاجة القطاع الصحي إلى كوادره.

بدوره، أكد مدير مبنى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، أن الأطباء لم يحملوا سوى رسالتهم الإنسانية وأدواتهم الطبية أثناء عملهم داخل المستشفيات.

وأوضح الفرا أن اعتقالهم وتعذيبهم يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وأن الكوادر الطبية هم "ملائكة الرحمة" الذين يجب حمايتهم لا استهدافهم.

كذلك، طالبت سجود سمعان في كلمتها عن أهالي الأسرى كافة المؤسسات الدولية والإنسانية بالمسارعة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأطباء، فهؤلاء الأطباء لم يكن لهم سوى أنهم بقوا بجانب مرضاهم ولم يتركوهم.