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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الحرب على التعليم .. أرقام صادمة بعد 1000 يوم في غزة
13 يوليو 2026 . الساعة: 11:57 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313291
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