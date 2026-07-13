اقتحامات واعتقالات في الضفة وسط مداهمات للمنازل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا من مخيم بلاطة شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، ومن ثم اعتقلت المواطن باسل اشتوي.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الشاب معتز جاسر أبو حمادة أثناء مروره عبر حاجز زعترة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوبًا، وداهمت عدة منازل، واقتحمت بلدة ميثلون جنوبي المحافظة.

وأما في الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال المدينة وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب إسلام عمر شلالدة من بلدة سعير.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام منطقة "واد معالي" في المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير عمار، بالتزامن مع إشعال مستوطنين النار في منزل قيد الإنشاء.

وفي غضون ذلك، اقتحم المستوطنون محيط منزل عائلة "أبو عواد" على أطراف بلدة ترمسعيا شمال رام الله.