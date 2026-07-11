سامسونغ تستعد للكشف عن جيل جديد من أجهزتها الذكية في مؤتمر "غلاكسي أنباكد"

تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا إلى مؤتمر Samsung Galaxy Unpacked، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات التقنية السنوية، وسط توقعات بإعلان سامسونغ عن أحدث هواتفها القابلة للطي، إلى جانب الكشف عن ابتكارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة قابلة للارتداء.

ورغم أن الشركة لم تكشف رسميًا عن جميع تفاصيل الحدث، فإن تقارير وتسريبات تقنية تشير إلى أن المؤتمر سيشهد إطلاق جيل جديد من هواتف Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip، مع تحسينات تشمل التصميم، وخفة الوزن، والمتانة، وتقليل ظهور ثنية الشاشة، إضافة إلى تطوير المفصلة ومقاومة الماء والغبار.

الذكاء الاصطناعي محور الحدث

ومن المتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مساحة واسعة في المؤتمر، عبر تحديثات جديدة لمنصة Galaxy AI، تشمل مزايا مثل الترجمة الفورية للمكالمات، وتلخيص الرسائل والمستندات، وتحسين تحرير الصور والفيديو، وإنشاء المحتوى، واقتراح إجراءات ذكية تعتمد على أنماط استخدام الهاتف.

كما يُنتظر تعزيز التكامل بين Galaxy AI وخدمات Google Gemini، لتوفير تجربة أكثر سلاسة عبر مختلف أجهزة سامسونغ.

نظارات ذكية للمرة الأولى؟

ومن أبرز التوقعات أيضًا إمكانية استعراض أول نظارات ذكية من سامسونغ، تعتمد على منصة Android XR التي تطورها غوغل، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.

وتشير التقارير إلى أن النظارات قد توفر مزايا مثل عرض المعلومات أمام المستخدم، والترجمة الفورية، والملاحة الذكية، والتعرف على الأشخاص والأماكن، والتفاعل مع المساعد الذكي دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

ساعات أكثر تطورًا

كما يُرجح أن تكشف سامسونغ عن إصدار جديد من ساعات Galaxy Watch، مع تحسينات في تتبع النوم، وقياس النشاط البدني، ومراقبة المؤشرات الصحية، وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحسينات في الأداء والكاميرات

وتتوقع التقارير أن تأتي الهواتف الجديدة بمعالجات أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الطاقة، وشاشات أكثر سطوعًا ومعدلات تحديث أعلى، إلى جانب تطوير الكاميرات عبر تقنيات تصوير ليلية محسنة وخوارزميات ذكاء اصطناعي تعزز جودة الصور والفيديو.

منظومة متكاملة للأجهزة

ويرى خبراء أن سامسونغ ستواصل التركيز على بناء منظومة مترابطة تجمع الهواتف والساعات والسماعات والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية، بما يتيح للمستخدم الانتقال بسلاسة بين أجهزته والاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي عبر جميعها.

منافسة محتدمة

ويأتي المؤتمر في ظل منافسة متزايدة مع شركات مثل آبل وغوغل وميتا في مجالات الهواتف الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء، ما يجعل الحدث فرصة لسامسونغ لاستعراض أحدث ابتكاراتها وتعزيز موقعها في سوق التكنولوجيا.

ورغم كثرة التسريبات، تؤكد سامسونغ فقط موعد المؤتمر وشعاره، بينما تبقى تفاصيل المنتجات المنتظرة غير معلنة رسميًا، ما يفتح الباب أمام مفاجآت قد تكشف عنها الشركة خلال الحدث.