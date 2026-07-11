6 لاعبين عرب يتفوقون على كريستيانو رونالدو في تقييمات كأس العالم 2026

تفوق ستة لاعبين عرب على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التقييمات الفردية الخاصة بكأس العالم 2026، وفقًا لمنصة WhoScored المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، بعدما أنهى قائد البرتغال مشاركته في البطولة مبكرًا من الدور ثمن النهائي.

وودع رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، حلم التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته، عقب خسارة البرتغال أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو في الدقائق الأخيرة، ليغادر البطولة دون تحقيق الإنجاز الذي سبق لغريمه التاريخي ليونيل ميسي أن حققه في مونديال قطر 2022.

وخاض قائد النصر السعودي خمس مباريات في البطولة بإجمالي 441 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، بواقع هدفين أمام أوزبكستان وهدف أمام كرواتيا، دون أن يصنع أي هدف، ليحصل على متوسط تقييم بلغ 6.94 نقطة، وضعه في المركز 154 بين أفضل لاعبي المونديال.

حكيمي يتصدر العرب

جاء المغربي أشرف حكيمي في صدارة اللاعبين العرب، بعدما احتل المركز 22 عالميًا بمتوسط تقييم 7.46 نقطة، إثر مشاركته في ست مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين، وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

ثنائي مصري في المقدمة

واحتل حارس المنتخب المصري مصطفى شوبير المركز 28 عالميًا، بمتوسط تقييم 7.38 نقطة، بعد مستويات مميزة في خمس مباريات، تصدى خلالها لركلتي جزاء وكان أحد أبرز نجوم المنتخب المصري في البطولة.

وجاء قائد “الفراعنة” محمد صلاح في المركز الثالث عربيًا والـ48 عالميًا، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين خلال خمس مباريات، لينهي البطولة بمتوسط تقييم بلغ 7.27 نقطة.

الحضور المغربي يتواصل

واحتل لاعب الوسط عز الدين أوناحي المركز 108 عالميًا بمتوسط تقييم 7.03 نقطة، بعدما سجل هدفين في ست مباريات، بينما جاء إسماعيل صيباري في المركز 141 بمتوسط 6.96 نقطة، إثر تسجيله ثلاثة أهداف، رغم تعرضه لإصابة حرمته من استكمال مشوار المنتخب المغربي في آخر مباراتين.

أما نصير مزراوي، فحل في المركز 153 بنفس متوسط تقييم رونالدو (6.94 نقطة)، لكنه تفوق على قائد البرتغال بفضل وصوله إلى دور أبعد في البطولة وخوضه دقائق لعب أكثر، ليصبح سادس لاعب عربي يتقدم على “الدون” في تصنيف أفضل لاعبي كأس العالم 2026.