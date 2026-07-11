أمن المقاومة يحذر من استخدام الهواتف الشخصية خشية التعرض للاستهداف

حذّر قيادي في أمن المقاومة، مساء الجمعة، المقاومين في قطاع غزة من استخدام هواتفهم الشخصية في الاتصالات أو عمليات الشراء الإلكتروني، لتجنب تعرضهم للاستهداف.

وأوضح القيادي، في تصريحات لمنصة “الحارس” التابعة لأمن المقاومة، أن غالبية محاولات الاستهداف التي سُجلت مؤخرا نُفذت عبر تتبع الهواتف المحمولة.

ودعا القيادي عائلات المقاومين إلى توخي اليقظة والانتباه عند استخدام الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت.

وكان مصدر أكد لمنصة “الحارس” التابعة لأمن المقاومة في غزة، إن الأجهزة الأمنية وثّقت اعترافات لعدد من عناصر العصابات العميلة تفيد بتلقيهم تعليمات من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي لإثارة الفوضى المسلحة وتنفيذ أعمال تحريضية داخل قطاع غزة.

وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية تمكنت، بناءً على اعترافات العملاء، من تحييد خلايا نائمة وتفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة في منشآت مدنية ومراكز إيواء.