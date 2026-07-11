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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الاستيطان الإسرائيلي.. كيف يُغيّر واقع الضفة؟
11 يوليو 2026 . الساعة: 09:55 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313231
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