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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف خسر الاحتلال معركة الرواية خلال ألف يوم؟
11 يوليو 2026 . الساعة: 09:55 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313230
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