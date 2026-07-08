وفد حماس يصل القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية

وصل وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس الحركة خليل الحية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال جولة المفاوضات مع الوسطاء، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، طاهر النونو، إن الحركة تؤكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية المتوافق عليها لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامها، خاصة بعد استقالة لجنة متابعة العمل الحكومي قبل يومين.

وأضاف النونو أن جميع الاستعدادات الوطنية والحكومية في قطاع غزة قد أُنجزت، بما يضمن تسهيل إجراءات التسليم والتسلّم، وتمكين اللجنة من أداء مهامها فور بدء عملها.

ويأتي وصول وفد حماس إلى القاهرة بعد أقل من يومين على انتهاء الجولة السابقة من المباحثات، التي استمرت عدة أيام الأسبوع الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة الاتصالات والجهود التفاوضية خلال المرحلة الحالية.