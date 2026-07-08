بعد وداع المونديال.. حسام حسن يجدد دعمه لفلسطين وينتقد صمت نجوم الكرة

جدد مدرب منتخب مصر، حسام حسن، دعمه للقضية الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خروج “الفراعنة” من بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 في دور الـ16، مؤكداً أن ما يحدث في فلسطين “قضية إنسانية” لا يجوز تجاهلها.

وجاءت تصريحات حسام حسن رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مواقفه السابقة الداعمة لفلسطين قد أثرت على القرارات التحكيمية التي تعرض لها منتخب مصر خلال البطولة، ليرفض الخوض في هذا الجانب، لكنه استغل المناسبة لتجديد رسالته الإنسانية.

وقال مدرب منتخب مصر: “أنا لا أريد التكلم في ذلك، نحن كنّا نتحدث هنا عن حالات إنسانية، هو الاتحاد (فيفا) يعرف بالناس الذين فقدوا بصرهم أو قطعت يدهم؟ هل يشعرون بذلك؟ من المفترض أن كرة القدم والإعلام واللاعبين يساندون قضية معينة، وهي قضية إنسانية.”

وأضاف: “وبالمناسبة هناك في البلد الذي يموت فيه الأطفال يرتدون قمصان الأرجنتين وبرشلونة والسيتي وريال مدريد، الناس هؤلاء يحبونكم ويحبون الكرة لكن أنتم ترونهم يقتلون، وها أنتم صامتون.”

وتأتي هذه التصريحات امتداداً للمواقف التي أعلنها حسام حسن خلال الأيام الماضية، بعدما أهدى فوز منتخب مصر على أستراليا في دور الـ32 إلى الشعب الفلسطيني، معرباً عن تضامنه مع المدنيين في غزة، كما ظهر عقب المباراة وهو يرفع العلم الفلسطيني إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولم تتوقف المواقف عند التصريحات، إذ شهدت مواجهة مصر والأرجنتين واقعة أخرى، بعدما دخل حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن في مشادة مع أحد المشجعين بين شوطي المباراة، إثر قيام الأخير برفع علم إسرائيل في المدرجات، قبل أن يتدخل المحيطون وينتهي الموقف دون تصعيد.

ورغم خروج منتخب مصر من دور الـ16، فإنه قدم واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الجديد للمسابقة، عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف بلجيكا، ثم إقصاء أستراليا قبل أن تنتهي مغامرته أمام الأرجنتين.