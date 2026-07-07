عبد السلام هنية يثمّن موقف الكابتن حسام حسن الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أشاد عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالموقف الإنساني الذي عبّر عنه الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن صوته جاء معبرًا عن القيم الإنسانية التي تدعو إلى نصرة المظلوم والدفاع عن حق الشعوب في الحياة والكرامة.

وقال هنية إن تصريحات الكابتن حسام حسن، التي دعا فيها إلى وقف معاناة الشعب الفلسطيني، تعكس مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتجاوز حدود الرياضة، وتؤكد أن أصحاب الرسائل المؤثرة قادرون على الانتصار لقضايا العدالة والسلام.

وأضاف أن الرياضة كانت على الدوام جسرًا للتقارب بين الشعوب ومنبرًا لنشر قيم المحبة والإنسانية، وأن كل موقف صادق ينحاز إلى الحق يسهم في تعزيز الوعي بقضايا العدالة وحقوق الإنسان.

وثمّن هنية، باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مواقف الكابتن حسام حسن، إلى جانب جميع الرياضيين والشخصيات العامة الذين يستخدمون مكانتهم للدفاع عن القيم الإنسانية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الأصوات في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وترسيخ قيم السلام والعدل.

واختتم تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يحفظ فلسطين وأهلها، وأن يعم الأمن والسلام أرجاء المنطقة والأمة العربية والإسلامية