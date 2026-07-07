نجم مغربي يواصل دعمه لفلسطين برسالة جديدة عن معاناة غزة

جدد لاعب المنتخب المغربي أشرف بن شرقي تضامنه مع قطاع غزة، الذي يواجه حربًا مدمرة وأوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، بعدما نشر عبر حسابه الموثق على فيسبوك رسالة قال فيها: “اللهم إن الناس قد نسوا غزة وأنت لا تنسى، فالطف بها وعجل بالفرج لها”، مرفقًا المنشور بعلم فلسطين.

وجاءت رسالة بن شرقي في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية داخل القطاع، وسط استمرار العمليات العسكرية وما رافقها من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، الأمر الذي أعاد التفاعل مع القضية الفلسطينية إلى واجهة منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يكن هذا الموقف الأول للاعب المغربي، إذ سبق أن عبّر في أكثر من مناسبة عن دعمه للفلسطينيين. ففي مايو/أيار الماضي كتب عبر حسابه على فيسبوك: “فلسطين ليست بخير، الضفة تُسرق، وما زالت غزة تُباد، أما الأقصى فله رب يحميه”، في رسالة حظيت بانتشار واسع.

كما نشر عبر حسابه على إنستغرام رسالة أخرى قال فيها: “عامين من الإبادة والتجويع، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك”، مرفقًا المنشور بعلم فلسطين، قبل أن يعود لاحقًا بمنشور تناول فيه المسجد الأقصى، كتب فيه: “أجارنا الله في أمتنا… الأقصى مغلق لا تقام فيه الصلاة أكثر من شهر، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وتأتي مواقف بن شرقي في وقت برزت فيه القضية الفلسطينية بقوة خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما شهدت البطولة سلسلة من الرسائل والتضامنات من لاعبين ومدربين وجماهير، سواء داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأسهمت هذه المواقف في إعادة تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تعيش ظروفًا كارثية، رغم انشغال العالم بالحدث الكروي الأكبر



