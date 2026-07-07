مسلماني: طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول مفصلية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد، المختص بالشؤون الإسرائيلية، إسماعيل مسلماني، أن معركة طوفان الأقصى شكلت نقطة تحول مفصلية في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد سنوات من محاولات تهميشها.

وأوضح مسلماني لـ"الرسالة نت" بمناسبة مرور ألف يوم على معركة "طوفان الأقصى"، أن قطاع غزة شهد خلال هذه الفترة حرباً مدمرة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودماراً واسعاً طال البنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمدارس، إلى جانب أزمة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في النزوح الجماعي ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه ورغم مرور ألف يوم، ما تزال تداعيات الحرب مستمرة سياسياً وإنسانياً وأمنياً، فيما تتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة آثار الدمار الهائل، مؤكداً أن هذه الأحداث أثارت نقاشاً عالمياً واسعاً حول القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ومستقبل القضية الفلسطينية.

ولفت المختص بالشؤون الإسرائيلية إلى أن ما يلفت الانتباه حتى اليوم هو استمرار وجود حركة حماس والقوى الفلسطينية على الأرض، وسعيها مع الوسطاء في القاهرة لتقديم خطط للوصول إلى تسوية، مبيناً أن جميع مؤسسات دولة الاحتلال ما زالت تتحدث عن تداعيات 7 أكتوبر، وأن الحدث وصل عالمياً، حيث حظيت فلسطين بدعم عاطفي وتضامن غير مسبوقين منذ ذلك التاريخ.

وخلص مسلماني إلى أن هذه الذكرى تبقى محطة للتأمل في الزلزال الذي أصاب "إسرائيل" برغم حجم المعاناة الإنسانية التي خلفها الصراع، وفي الحاجة الملحة إلى حلول سياسية تنهي دوامة الصراع وتضمن الأمن والحرية والكرامة لجميع الشعوب في المنطقة، مشيراً إلى أن الحدث ترك أثراً عميقاً في أنحاء العالم لا يمكن اختصاره في سطور.