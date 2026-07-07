يوسف عزيز: غزة صنعت "طوفان الوعي" تجاه القضية الفلسطينية

أكد، عضو قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة، يوسف عزيز، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو من صنع "الطوفان"، مشيرًا إلى أن النشطاء والمتضامنين حول العالم لا يعدّون أنفسهم إلا جزءًا من جهد داعم يسعى إلى إبراء الذمة تجاه ما يجري من أحداث.

وقال عزيز في تصريح خاص لـ "الرسالة نت": إن "ما يحدث في غزة وما تبعه من تداعيات وضع الجميع، شعوبًا وحكومات، أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية"، معتبراً أن الشعوب تبقى الأكثر قدرة على التأثير في سياسات حكوماتها إذا ما تحركت بوعي وضغط شعبي فاعل.

وأضاف أن هناك حالة من التغييب والتأثير الدعائي في وعي بعض المجتمعات، الأمر الذي تعزيز الوعي العام ومواجهة الروايات الإعلامية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشكيل الموقف الشعبي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المشاركين في القافلة يسعون إلى الاستثمار بـ"طوفان الوعي"، والعمل على إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الرأي العام العربي والدولي، من خلال مشاريع إعلامية وأنشطة تضامنية يُخطط لإطلاقها في الفترة المقبلة.

وأكد عزيز أن الجهود الشعبية والإعلامية يجب أن تتكامل مع ما يجري على الأرض، من أجل ضمان عدم ضياع التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استمرار العمل التضامني بكافة أشكاله.

وأوضح أن التحرير "مسألة وقت"، داعيًا إلى استمرار التحركات الشعبية والإعلامية والسياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز الحضور الدولي لها حتى تحقيق أهدافها.