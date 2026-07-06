مسؤول سابق بمالية رام الله لـ"الرسالة نت": موظفو غزة منتهكة حقوقهم والحكومة مطالبة بإنصافهم

أكد المدير بوزارة المالية والدائرة السياسية بمنظمة التحرير سابقا مصباح سويلم سعيد أبو غنيمة، أن موظفي قطاع غزة ما زالوا يعانون من انتهاك حقوقهم الوظيفية والمالية، مشددا على ضرورة ضمان حقوق العاملين في القطاع العام.

وقال أبو غنيمة لـ"الرسالة نت" إن موظفي غزة "ليست حقوقهم منتهية، بل هي حقوق مسلوبة"، متابعا "إسرائيل ضمنت حقوق الموظفين قبل انسحابها اثناء اتفاق أوسلو؛ ونحن أولى بضمان حقوق موظفي غزة".

وأضاف أن الموظف الذي يعمل في خدمة المواطنين يستحق كامل حقوقه، مؤكدًا أن "كل موظف يعمل في القطاع العام لخدمة الناس يجب أن يحظى بحقوقه كاملة، وألا يبقى صرف راتبه خاضعًا للتأخير أو عدم الانتظام".

وانتقد أبو غنيمة استمرار معاناة الموظفين، مستشهدًا بتجربة العاملين الفلسطينيين خلال فترة الإدارة المدنية قبل اتفاق أوسلو، معتبرًا أن حقوق الموظفين آنذاك جرى التعامل معها بصورة مختلفة، داعيًا الجهات الفلسطينية القادمة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها.