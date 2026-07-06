نقيب الموظفين في غزة: 40 ألف موظف مستمرون بالعمل ونتمسك بصون الحقوق الوظيفية

أكد نقيب الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، خليل حمادة، أن الموظفين العموميين هم موظفو دولة، ويتمتعون بالجاهزية الكاملة لاستكمال مهامهم وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد حمادة، في تصريح صحفي، على أن نحو 40 ألف موظف واصلوا أداء واجبهم في ظل ظروف قاسية واستثنائية، مؤكدًا أن من الواجب صون جميع حقوقهم الوظيفية والمالية وعدم المساس بها.

وأوضح أن نقابة الموظفين ستواصل العمل والتنسيق مع اللجنة الوطنية، وستبذل كل ما من شأنه تسهيل مهامها وإنجاح عملها، بما يخدم أبناء الشعب الفلسطيني ويحافظ على استمرارية عمل المؤسسات العامة.