خبير يحذر منتخب مصر من حكم مواجهة الأرجنتين

حذر الخبير التحكيمي، الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور، لاعبي منتخب مصر من الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه، المكلف بإدارة مواجهة “الفراعنة” أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه من أكثر حكام العالم صرامة في إشهار البطاقات الملونة.

وقال الغندور، في تصريحات خاصة لـwinwin، إن على لاعبي المنتخب المصري تجنب التدخلات المتهورة والاعتراضات غير المبررة، لأن ليتيكسييه يتعامل بحزم كبير مع المخالفات ويتميز بسرعة اتخاذ القرارات التأديبية.

وأوضح أن الحكم الفرنسي، البالغ من العمر 37 عامًا، أشهر خلال مسيرته التحكيمية التي بدأت قبل نحو عشرة أعوام 1513 بطاقة صفراء و69 بطاقة حمراء، وهو ما يعكس شخصيته الصارمة وقدرته على فرض الانضباط داخل الملعب.

ورغم تحذيره، أشاد الغندور بكفاءة الحكم الفرنسي، معتبرًا أنه من حكام النخبة في أوروبا، بعدما أدار العديد من المباريات النهائية الكبرى، يتقدمها نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بين إنجلترا وإسبانيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض أول مواجهة في تاريخه أمام الأرجنتين في نهائيات كأس العالم، بعدما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى، إثر تجاوزه أستراليا بركلات الترجيح، فيما احتاج المنتخب الأرجنتيني إلى شوطين إضافيين قبل التغلب على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء على ملعب أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال 2026.