شاعر فلسطيني: "طوفان الأقصى" أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

أكد الكاتب والشاعر الفلسطيني ياسر علي، المقيم في مخيمات لبنان، أن عملية "طوفان الأقصى" لم تكن حدثًا منفصلًا عن سياقها التاريخي والسياسي، بل جاءت نتيجة طبيعية لتراكم عقود من الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، إلى جانب تمسك الفلسطينيين بإرادتهم وصمودهم رغم الحصار والاحتلال والاعتداءات المتواصلة.

وقال علي، في تصريح لـ"الرسالة نت": إن "العملية مثلت في جوهرها ردًا على واقع عاشه الفلسطينيون يوميًا لعقود، لكنها تجاوزت حدود ردة الفعل المباشرة إلى محاولة كسر حالة الجمود التي أحاطت بالقضية الفلسطينية وإعادة تسليط الضوء عليها بعد سنوات من التراجع والتهميش".

وأوضح علي أن "طوفان الأقصى" نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، وأثار نقاشات واسعة حول جذور الصراع ومستقبله، مشيرًا إلى أنه شكل حدثًا مفصليًا هز العديد من المسمات السياسية التي سادت المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان بمثابة "حجر الدومينو الأول" الذي أطلق سلسلة من التفاعلات والتحولات السياسية والفكرية والاستراتيجية، وأعاد طرح تساؤلات كبرى حول مستقبل المنطقة، كما أربك مسارات كانت تتجه نحو التكيف مع الواقع القائم دون معالجة جوهر القضية الفلسطينية.

ورأى علي أن التداعيات التي أفرزها "طوفان الأقصى" لم تكتمل بعد، مؤكدًا أن آثارها السياسية والاستراتيجية ما تزال مستمرة، وأن السنوات المقبلة قد تشهد تحولات أوسع على المستويين الإقليمي والدولي نتيجة المتغيرات التي أطلقتها هذه الأحداث.

وأشار إلى أن ما جرى أعاد تنبيه شعوب المنطقة إلى حجم التحديات التي تواجهها، وأثبت أن القضية الفلسطينية ما تزال عاملًا رئيسيًا في تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط رغم كل محاولات تجاوزها أو تهميشها.

