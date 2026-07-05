دياب: تشكيل فريق وطني لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية

أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، أنه تم تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية ومختلف مفاصلها، بهدف تسهيل عملية تسليم إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأوضح دياب لـ"الرسالة نت" أن الحوارات الوطنية انطلقت منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، حيث عقدت القوى والفصائل الفلسطينية سلسلة اجتماعات تناولت آليات نقل المسؤوليات الإدارية والخدمية إلى اللجنة الوطنية، التي أُعلن عن تشكيلها عقب الاتفاق.

وأشار إلى أن الفريق الوطني سيضطلع بمهمة وحيدة تتمثل في تيسير انتقال إدارة الشؤون الحكومية والإدارية من الجهات القائمة في غزة إلى اللجنة الوطنية، مؤكداً أنه عقد عدة اجتماعات تحضيرية استعداداً لوصول اللجنة إلى القطاع.

وشدد دياب على جاهزية الجهات الفنية والإدارية العاملة في غزة لتسليم الملفات والمسؤوليات للجنة الوطنية، مؤكداً وجود جدية ومسؤولية عالية في التعامل مع هذا الاستحقاق الوطني.

وأضاف أن الفريق الوطني سيكون على أهبة الاستعداد لإنجاز عملية التسليم فور وصول اللجنة، لافتاً إلى أنه لم تُحدد حتى الآن مواعيد رسمية لوصولها إلى قطاع غزة.