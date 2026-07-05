الإعلام الإسرائيلي يهاجم حسام حسن بعد رفعه علم فلسطين في كأس العالم

أثار رفع المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، علم فلسطين عقب تأهل “الفراعنة” إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، موجة من ردود الفعل في وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، التي اعتبرت المشهد ذا أبعاد سياسية داخل البطولة.

وشنت وسائل إعلام إسرائيلية هجومًا على مدرب منتخب مصر، حيث وصفت القناة 12 الإسرائيلية رفع العلم الفلسطيني بأنه مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتعلقة بالرسائل السياسية داخل الملاعب، معتبرة أن الاحتفال تجاوز الإطار الرياضي.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حسام حسن استغل المنصة العالمية لكأس العالم لإظهار تضامنه مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن تصريحاته التي أهدى فيها الفوز للشعب الفلسطيني حظيت بانتشار واسع في العالم العربي.

كما أبرز موقع واللا العبري تصريحات المدرب المصري، ورصد دعوات غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل لمساندة المنتخب الأرجنتيني في مواجهته المقبلة أمام مصر، احتجاجًا على موقفه.

وامتدت الانتقادات إلى الولايات المتحدة، إذ هاجم موقع OutKick الأمريكي، التابع لشبكة “فوكس”، سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم بظهور الأعلام الفلسطينية خلال منافسات كأس العالم، معتبرًا أن رفع العلم الفلسطيني بعد المباراة حوّل الاحتفال الرياضي إلى رسالة سياسية أثارت انقسامًا واسعًا.

ورغم الجدل الذي أثاره المشهد، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي إعلان بشأن فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق حسام حسن، كما لم يعلن عن أي مخالفة رسمية تتعلق بالواقعة، لتظل ردود الفعل مقتصرة حتى الآن على التغطيات الإعلامية والآراء المتداولة.