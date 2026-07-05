جماهير المغرب تواصل دعم فلسطين في المونديال بعد التأهل إلى ربع النهائي

حولت جماهير المنتخب المغربي احتفالاتها بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 إلى رسالة تضامن جديدة مع فلسطين، بعدما ملأت مدرجات ملعب المباراة بالأعلام الفلسطينية، ورددت هتافات داعمة عقب الفوز على كندا بثلاثية نظيفة.

ووثقت عدسات المصورين ومقاطع الفيديو المتداولة ظهور الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المغربية في مختلف أنحاء المدرجات، قبل أن تمتد الاحتفالات إلى خارج الملعب، حيث واصل المشجعون رفع الأعلام وترديد هتافات مؤيدة لفلسطين أثناء الاحتفال بإنجاز “أسود الأطلس”.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي جماهير المغرب وهي تهتف: “Free Palestine”، في مشهد أعاد إلى الأذهان اللقطات التي رافقت مشاركة المنتخب المغربي في بطولات سابقة، عندما تحولت احتفالاته إلى منصة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولم يكن هذا المشهد الأول خلال مونديال 2026، إذ حرصت الجماهير المغربية على رفع الأعلام الفلسطينية في أكثر من مباراة منذ انطلاق البطولة، لتصبح القضية الفلسطينية حاضرًا ثابتًا في مدرجات مباريات “أسود الأطلس”.

وجاءت هذه المشاهد بعد تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، عقب فوزه الكبير على كندا بنتيجة (3-0)، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.