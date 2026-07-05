ماذا قالت الصحف الفرنسية عن مواجهة المغرب المرتقبة؟

حذرت وسائل إعلام فرنسية منتخب بلادها من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد العروض القوية التي قدمها “أسود الأطلس” منذ انطلاق البطولة، وآخرها الفوز الكبير على كندا بثلاثية نظيفة.

وضرب المنتخب المغربي موعدًا مع فرنسا في الدور ربع النهائي، بعدما تجاوز كندا بنتيجة (3-0)، فيما احتاج المنتخب الفرنسي إلى هدف من ركلة جزاء سجله كيليان مبابي لحسم تأهله على حساب باراغواي بنتيجة (1-0).

وأكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن المنتخب الفرنسي يملك “كل الأسباب للشعور بالقلق” قبل مواجهة المغرب، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه رجال المدرب محمد وهبي، خاصة على الصعيد الهجومي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: “مع تألق منتخب المغرب بفوزه على كندا بثلاثية، ونجاح عز الدين أوناحي في تسجيل هدفين رائعين، فإن فرنسا، خصم المغرب المقبل، تملك كافة الأسباب للشعور بالقلق قبل موقعة ربع نهائي كأس العالم 2026.”

ويواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في مونديال 2026، بعدما بلغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا، مستندًا إلى كتيبة تضم أسماء بارزة، يتقدمها أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، وإسماعيل صيباري، إلى جانب تألق الحارس ياسين بونو.

واستهل “أسود الأطلس” مشوارهم في البطولة بالتعادل مع البرازيل (1-1)، ثم الفوز على إسكتلندا (1-0)، قبل التغلب على هايتي (4-2)، ليحتلوا وصافة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط.

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى المغرب هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1)، قبل أن يؤكد قوته بالفوز على كندا بثلاثية نظيفة، ليواصل مسيرته المميزة ويضرب موعدًا ناريًا مع فرنسا في مواجهة يتطلع من خلالها إلى بلوغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.