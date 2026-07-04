ضمن "أقمار الطوفان".. القسام توثق مسيرة الشهيد القائد الميداني محمد عوني طه أحد قادة كتيبة التفاح

بثّت كتائب القسام مشاهد للشهيد القائد الميداني محمد عوني طه، أحد قادة كتيبة التفاح، موثقةً جانبًا من مسيرته العسكرية ودوره في إعداد المقاتلين والإشراف على العمليات خلال معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد الشهيد خلال إشرافه على تدريبات عسكرية متخصصة، شارك فيها إلى جانب عدد من قادة القسام الشهداء، بينهم عز الدين الحداد، ورفعت عباس، ومؤمن العفيفي، وجبريل جبريل، في إطار برامج الإعداد والتأهيل للمجاهدين على مختلف أنواع الأسلحة والتكتيكات القتالية.

كما وثقت اللقطات مشاركة الشهيد في معركة طوفان الأقصى، وإشرافه على عدد من العمليات العسكرية التي نُفذت خلال المعركة، إلى جانب ظهوره داخل أحد الأنفاق برفقة عدد من القادة الشهداء، في مشهد يعكس حضوره الميداني ودوره القيادي في إدارة العمل العسكري.

واختتمت الكتائب الإصدار بوصية الشهيد، التي حملت رسائل إيمانية ووطنية، أوصى فيها بالثبات على طريق المقاومة ومواصلة حمل الأمانة حتى التحرير، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارةً للأجيال القادمة، وأن معركة التحرير ستستمر حتى زوال الاحتلال.