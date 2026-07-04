قصف مدفعي وعمليات نسف بعدة مناطق متفرقة بغزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، عمليات نسف وتفجير لمنازل وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال نفذت تفجيرًا شرقي مدينة خان جنوبي القطاع.

وأشار إلى تواصل عمليات نسف المباني شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في الأجواء الغربية للمدينة.

وقال إن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت قنابل إنارة غربي المدينة.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار الساري منذ اكتوبر العام المنصرم.