ألف يوم على طوفان الأقصى.. ماذا تغيّر في فلسطين والمنطقة؟

ألفية كاملة مرت على يوم الطوفان الكبير كانت كافية لإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني والإقليمي، فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تعد المنطقة كما كانت؛ إذ تحولت عملية "طوفان الأقصى" إلى محطة مفصلية أعادت رسم خرائط الصراع، وفرضت واقعًا سياسيًا وأمنيًا جديدًا، وأعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الاهتمام الدولي بعد سنوات من التراجع.

وبينما لا تزال حرب الإبادة الجماعية تلقي بظلالها على غزة والمنطقة، تتواصل التحولات العسكرية والسياسية والدبلوماسية التي أعادت صياغة موازين القوى وفتحت الباب أمام مرحلة مختلفة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

لم تكن تداعيات الحرب محصورة في قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع وخسائر بشرية هائلة، بل امتدت إلى موازين القوى الإقليمية، ومسارات التطبيع، والرأي العام العالمي، وصولاً إلى المؤسسات القانونية الدولية، التي أصبحت ساحة جديدة للصراع السياسي والقانوني.

أبرز محطات الحرب منذ 7 أكتوبر:

7 أكتوبر/تشرين الأول 2023: انطلاق "طوفان الأقصى"

شنت فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس عملية عسكرية واسعة انطلقت من قطاع غزة، شملت اختراق السياج الفاصل والهجوم على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأُسر خلالها عدد من الجنود والمدنيين. وردّت دولة الاحتلال بإعلان الحرب وبدء حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة.

أكتوبر – نوفمبر 2023: القصف المكثف والحصار

بدأت دولة الاحتلال حملة قصف جوي عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، معتمدة على الأحزمة النارية، وسياسة قصف السجاد وهو تكتيك عسكري جوي يتضمن إسقاط أعداد هائلة من القنابل غير الموجهة لتغطية منطقة جغرافية واسعة، مع فرض حصار مشدد وقطع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية.

أواخر أكتوبر 2023: التوغل البري

أطلق جيش الاحتلال عمليات برية داخل شمال قطاع غزة، قبل أن تتوسع تدريجياً نحو مناطق أخرى، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شهدها القطاع.

نوفمبر 2023: تمركزت دبابات الاحتلال وكثفت عملياتها في محور "نتساريم" وعملت على شق هذا الطريق الفاصل الممتد من منطقة غلاف غزة الشرقي وحتى شاطئ البحر المتوسط لفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وخلال الأشهر التي تلت، حوّله جيش الاحتلال إلى ممر عملياتي محصن عبر توسيع عرض المنطقة العازلة وبناء عدة قواعد ومواقع عسكرية كبيرة فيه، مما حال دون عودة النازحين وقيّـد حرية الحركة بشكل كامل.

نوفمبر 2023: أول هدنة وتبادل للأسرى

بوساطة قطرية ومصرية وبدعم أمريكي، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة شهدت إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية.

ديسمبر 2023 – مايو 2024: اتساع رقعة العمليات

استؤنفت العمليات العسكرية، وانتقلت المعارك من شمال القطاع إلى وسطه وجنوبه، بما في ذلك مدينة خان يونس، مع استمرار موجات النزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية.

مايو 2024: العملية العسكرية في رفح

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، التي كانت تؤوي مئات الآلاف من النازحين، ما أثار انتقادات وتحذيرات دولية من تداعياتها الإنسانية.

2024: تصاعد المسار القانوني الدولي

تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما تصاعدت التحقيقات والإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، في موازاة ضغوط دولية متزايدة بشأن حماية المدنيين.

2024 – 2025: توسع التوترات الإقليمية

امتدت تداعيات الحرب إلى جبهات أخرى، مع تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية، واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع إقليمياً.

2024 – 2025: موجة احتجاجات عالمية

شهدت جامعات ومدن في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية مظاهرات واعتصامات واسعة دعماً للفلسطينيين، مطالبة بوقف الحرب ومراجعة سياسات تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال.

يناير 2025 - الهدنة الثانية:

بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب، توصلت "إسرائيل" وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية ودعم من الولايات المتحدة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أُعلن عنه في 15 يناير، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

ونص الاتفاق على تنفيذه على 3 مراحل، تبدأ بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والإفراج التدريجي عن أسرى إسرائيليين فلسطينيين، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والانسحاب من محور نتساريم وعودة النازحين إلى مناطق شمال القطاع،

مارس2025 – خرق الاتفاق واستئناف الحرب / 18 مارس

اخترق الاحتلال الاتفاق واستأنف الحرب ضد قطاع غزة، ما أنهى الهدنة عمليًا وعاد القتال واسع النطاق بعد نحو شهرين من وقف إطلاق النار.

يونيو 2025/ أوامر اخلاء غزة بالكامل تمهيدا لاجتياحها ضمن ما اطلق عليه الاحتلال عملية "عربات جدعون 2" في خطوة اعتبرتها جزءاً من التحضير لتوسيع العمليات البرية وتعزيز السيطرة الميدانية على القطاع.

9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 انهاء الحرب:

خطة ترمب ووقف إطلاق النار شكلت انتقالا من الحرب إلى مسار سياسي جديد، حيث أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وجاء الاتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة استضافتها مصر، واعتُبر أول اختراق سياسي كبير منذ اندلاع الحرب.

التحولات السياسية والعسكرية بعد ألف يوم على طوفان الأقصى

أولاً: التحولات السياسية

عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية

بعد سنوات من تراجع حضورها، عادت القضية الفلسطينية لتتصدر النقاشات في الأمم المتحدة، والعواصم الغربية، ووسائل الإعلام العالمية، وأصبحت الحرب في غزة محوراً رئيسياً في السياسات الإقليمية والدولية.

إحياء النقاش حول حل الدولتين

أعادت الحرب طرح مسألة التسوية السياسية باعتبارها ضرورة لتجنب دورات جديدة من المواجهة مع تصاعد الدعوات الدولية لإحياء مسار حل الدولتين.

توسع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

شهدت المرحلة اللاحقة للحرب اعتراف عدد من الدول الأوروبية وغيرها بدولة فلسطين، ما منح الدبلوماسية الفلسطينية زخماً جديداً، وإن ظل تأثيره العملي محل نقاش.

تصاعد الضغوط القانونية على "إسرائيل"

أصبحت المحاكم الدولية ساحة رئيسية للصراع، مع القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، والإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الأمر الذي زاد الضغوط السياسية والدبلوماسية على دولة الاحتلال.

تراجع زخم التطبيع

أدت حرب الإبادة الجماعية إلى إبطاء أو تجميد مسارات التطبيع بين "إسرائيل" وبعض الأنظمة العربية، وعادت القضية الفلسطينية لتصبح عاملاً مؤثراً في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.

ثانياً: التحولات العسكرية

انهيار مفهوم الردع المتبادل

شكّلت عملية السابع من أكتوبر تحدياً غير مسبوق للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، وأثارت مراجعات واسعة داخل المؤسسة العسكرية بشأن الاستخبارات والجاهزية ومنظومة الردع.

تحول الحرب إلى استنزاف طويل

انتقلت العمليات من مواجهة خاطفة إلى حرب ممتدة، اتسمت بالقتال داخل المدن، والاعتماد على حرب الأنفاق، والاستنزاف العسكري، ما رفع كلفة العمليات على جميع الأطراف.

اتساع ساحات المواجهة

لم تبق الحرب محصورة في قطاع غزة، بل امتدت تداعياتها إلى جبهات أخرى، أبرزها الحدود اللبنانية، والبحر الأحمر، ومناطق شهدت توترات مرتبطة بالصراع، ما عزز المخاوف من اتساعه إقليمياً.

تطور أدوات القتال

برز الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة، والصواريخ بعيدة المدى، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستخباراتية، بما يعكس تحولاً في طبيعة الصراعات المسلحة في المنطقة.

ارتفاع كلفة الحرب

تكبد الجانب الفلسطيني خسائر بشرية هائلة وتدمير شامل وغير مسبوق في مدن القطاع الي جانب المعاناة الإنسانية على جميع الأصعدة خاصة المجاعة التي عانى منها سكان القطاع، في المقابل تكبد الاحتلال خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما انعكست الحرب على الاقتصاد، والإنفاق العسكري، والاستقرار الداخلي، مع استمرار تأثيراتها على الأمن الإقليمي.

المتغيرات الدولية والإقليمية:

قبل الحرب... فلسطين على الهامش

عشية اندلاع الحرب، كانت القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من التراجع على سلم الأولويات الدولية، في ظل تصاعد مسار التطبيع العربي الإسرائيلي، وانشغال القوى الكبرى بملفات دولية أخرى. كما ركزت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة على القدس والضفة الغربية، بينما تراجع الحديث عن أي عملية سياسية حقيقية تقود إلى تسوية للصراع.

في المقابل، بدا أن المجتمع الدولي يتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها أزمة إنسانية قابلة للإدارة، أكثر من كونها قضية سياسية تتطلب معالجة جذورها.

الطوفان يعيد القضية إلى الواجهة

أعاد اندلاع الحرب القضية الفلسطينية إلى مركز النقاش الدولي، فمع اتساع العمليات العسكرية في قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، تحولت أنظار العالم نحو التطورات الميدانية، وبرزت تساؤلات واسعة حول مستقبل الصراع، وحدود استخدام القوة، وفاعلية القانون الدولي في حماية المدنيين، بل وطرح تساؤل كبير وهام لأول مرة حول مستقبل النظام الدولي والمؤسسات الدولية والاممية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية التي رسمت نتائجها شكل المنطقة والعالم الحالي.

كما استعادت القضية الفلسطينية حضورها في الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والبرلمانات الغربية، وأصبحت محوراً دائماً للنقاش السياسي والإعلامي بعد سنوات من التراجع.

تحولات في الرأي العام العالمي

من أبرز التحولات التي رافقت الحرب، التغير الملحوظ في الرأي العام، خصوصاً داخل الجامعات الغربية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني. فقد شهدت مدن كبرى في الولايات المتحدة وأوروبا مظاهرات واعتصامات واسعة طالبت بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وإعادة النظر في السياسات الداعمة لإسرائيل.

كما شهد الخطاب الإعلامي الغربي تغيراً تدريجياً، مع اتساع مساحة النقاش حول الحقوق الفلسطينية، وتزايد الاهتمام بالبعد الإنساني والقانوني للحرب.

"إسرائيل" أمام مأزق وجودي

خلق الطوفان أزمة خوف وجودية غير مسبوقة لدى الكيان ومستوطنيه، وظهرت القوى الأولى في الشرق الأوسط كدولة ضعيفة ومنهارة، وقد واجهت "إسرائيل" تحديات داخلية وخارجية متزايدة. كما كشفت الحرب عن أزمات سياسية واجتماعية عميقة، واحتدمت الخلافات بشأن إدارة الحرب، وقضية الأسرى، ومستقبل الائتلاف الحكومي المتطرف، بينما تعرضت صورتها الدولية لضغوط متزايدة بفعل الانتقادات المرتبطة بسير العمليات العسكرية.

كما أصبحت "إسرائيل" تواجه مستوى غير مسبوق من التدقيق القانوني والسياسي، مع تنامي المسارات القضائية الدولية المتعلقة بالحرب، وهو ما أضاف بعداً جديداً للصراع يتجاوز ساحات القتال.

لبنان واليمن... جبهتان فتحتا الحرب على الإقليم

لم تبقَ الحرب في غزة محصورة داخل حدود القطاع، إذ امتدت تداعياتها إلى ساحات إقليمية أخرى، أبرزها الجبهة اللبنانية مع حزب الله، وجبهة البحر الأحمر المرتبطة بالحوثيين في اليمن، في إطار إسناد لغزة، ما جعل الحرب ذات أبعاد إقليمية أوسع.

الجبهة اللبنانية: مواجهة على حدود الشمال

منذ الأيام الأولى للحرب، شهدت الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة تصعيداً متبادلاً بين حزب الله وجيش الاحتلال، حيث تبادل الطرفان القصف والعمليات العسكرية على طول الحدود، وقد تحولت هذه الجبهة إلى عامل ضغط مستمر، فرض على "إسرائيل" نشر قوات إضافية في الشمال، وأثار مخاوف من توسع المواجهة إلى حرب شاملة.

وخلال مسار الحرب، شهدت الجبهة اللبنانية مراحل من التصعيد والتهدئة، قبل أن تتطور لاحقاً إلى مواجهات واسعة استهدفت مواقع عسكرية وقيادات، ما عكس انتقال الصراع من كونه محصوراً في غزة إلى صراع متعدد الساحات.

اليمن والبحر الأحمر: توسيع دائرة الضغط

في المقابل، دخلت جماعة أنصار الله في اليمن على خط المواجهة عبر استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن، معلنة أن تحركاتها تأتي دعماً للفلسطينيين في غزة.

أدت هذه العمليات إلى اضطراب حركة الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية العالمية، ودفع ذلك الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تنفيذ ضربات في اليمن بهدف حماية خطوط الشحن والحد من الهجمات.

التداعيات الإقليمية للإسناد

أظهرت جبهتا لبنان واليمن أن الحرب في غزة تجاوزت البعد الفلسطيني الإسرائيلي، وأصبحت جزءاً من صراع إقليمي أوسع تتداخل فيه الحسابات الأمنية والسياسية، كما عززت هذه الجبهات الضغط على "إسرائيل"، لكنها في الوقت نفسه رفعت احتمالات توسع الحرب إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

كشفت تعدد الجبهات أن معركة غزة لم تُدار فقط داخل حدود القطاع، بل تحولت إلى اختبار لمعادلات الردع والتحالفات في الشرق الأوسط، حيث بات مستقبل الصراع مرتبطاً بتطورات غزة وبقدرة الأطراف الإقليمية على ضبط مسارات التصعيد.

الصراع مع ايران بعد طوفان الأقصى

تصاعد التوتر بين "إسرائيل" وإيران، وتحولت المواجهة بينهما من حرب ظل طويلة إلى احتكاك مباشر، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي.

منذ اندلاع الحرب، اعتبرت "إسرائيل" أن الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية وحلفائها في المنطقة يمثل جزءاً من التحدي الأمني الذي تواجهه، بينما رأت إيران أن الحرب على غزة مرتبطة بمواجهة أوسع مع إسرائيل والولايات المتحدة حول النفوذ والأمن الإقليمي.

تصاعدت المواجهة بشكل كبير في عام 2024 بعد تبادل الضربات المباشرة بين إيران و"إسرائيل"، حيث نفذت إيران هجوماً صاروخياً ومسيرات على دولة الاحتلال رداً على استهداف منشآت وقيادات إيرانية في دمشق، لترد إسرائيل لاحقاً بعمليات عسكرية، ما كسر قواعد الاشتباك التقليدية بين الطرفين.

المشهد الحالي... حرب مفتوحة وواقع إقليمي جديد

بعد مرور ألف يوم على اندلاع الحرب، لا يزال المشهد الفلسطيني والإقليمي يتسم بدرجة عالية من التعقيد، في ظل استمرار تداعياتها العسكرية والإنسانية والسياسية، وغياب أفق واضح لتسوية شاملة.

في قطاع غزة، خلّفت الحرب دماراً واسعاً في البنية التحتية، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما يواجه المواطنين تحديات متفاقمة تتعلق باستمرار النزوح، والحياة في الخيام نتيجة الدمار الهائل في البيوت وسيطرة الاحتلال على قرابة 70% من أراضي القطاع وغلاء الأسعار واستمرار اغلاق المعابر والحصار وانهيار الخدمات الأساسية.

ألفية الإبادة... مستقبل مفتوح

ورغم مرور ألف يوم، فان المشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة؛ فبينما تتواصل المساعي الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، تبقى ملفات إعادة إعمار غزة، وترتيبات اليوم التالي، ومستقبل العملية السياسية، من أبرز التحديات التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة في فلسطين والمنطقة.

وضمن محاولات التهدئة والوساطات السياسية، يبقى مستقبل غزة عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه المنطقة. فبينما تتجه الجهود الدولية نحو تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، تستمر الأسئلة الكبرى حول شكل النظام السياسي في القطاع، ومستقبل القضية الفلسطينية، وإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

بعد 2026، لم تعد غزة مجرد عنوان لحرب، بل أصبحت نقطة اختبار لمعادلات القوة والتحالفات في الشرق الأوسط، ومحوراً تتقاطع عنده الصراعات الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية.