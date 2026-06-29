الاحتلال يقتحم عدة مناطق ويشن،حملة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتوزعت عمليات الاقتحام على عدة محافظات، حيث اندلعت مواجهات متفرقة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين إبراهيم محمد دعامسة (22 عاما) من شارع الصف وسط بيت لحم، وصامد نمر العتيق (32 عاما) من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية عدة بلدات وقرى، من بينها سلواد والمزرعة الشرقية، وسيرت دورياتها في الشوارع.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في رام الله، ودققت في هويات قاطنيها.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين باسل نايف ابراهيم النجار (20 عاما)، ومحمد نادر الغليظ (18 عاما)، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشهما.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة الزاوية غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وقامت بتكسير محتوياتها والعبث بمقتنياتها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من سكان بلدة قصرة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وفتشت عدداً من المنازل في منطقة رأس العين، واعتقلت المواطنين الثلاثة، وهم: قصي عبد المنعم أبو ريدة، وفادي شحادة عودة، ويوسف عبد السلام حسن.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشهدت محافظة طولكرم اقتحاماً آخراً طال ضواحي المدينة وعدداً من البلدات المجاورة وسط انتشار مكثف لجنود المشاة والآليات العسكرية وتفتيش دقيق للمركبات وتخريب للممتلكات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، شابين من بلدة حزما شمال شرق المدينة، عقب تصدي الأهالي لاعتداء نفذه مستوطنون على أطراف البلدة.

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين داهموا البلدة، وحاولوا إحراق مركبات تعود لمواطنين، إلا أن تدخل الأهالي حال دون تنفيذ الاعتداء، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل الشابين: سند الخطيب، ومحمد عودة الحج.