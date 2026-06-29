التعليم : نسعى لإعلان نتيجة موحدة للثانوية العامة بغزة والضفة

قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ؛ إن الوزارة تسعى لإعلان نتيجة موحدة للثانوية العامة للعام 2026؛ في الضفة والقطاع معا.

وتوقع الخضور لـ"الرسالة نت"، صدور النتائج في نهاية شهر يوليو ؛ وتسعى الوزارة لتقديم صورة موحدة في النتائج.

وأكدّ أن الوزارة تتابع الشكاوي الفنية الواردة من طلبة الثانوية العامة بغزة؛ والتي نتجت عن امتحانات الإلكترونية؛ "جميعها تخضع للمتابعة بشكل مباشر".

ويقدم طلبة الثانوية العامة في غزة الامتحانات بشكل الكتروني للعام الثالث على التوالي؛ في ظل تدمير الاحتلال الممنهج لمقدرات التعليم في القطاع.