الداخلية: تسجيل مواليد العائدين إلى غزة يقتصر على من يثبت دخولهم للقطاع

أكدت مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية – الشق المدني، استمرارها في تسجيل المواليد الجدد العائدين إلى قطاع غزة وفقًا للنظام والقانون المعمول به، مشددة على أنه لن يتم تسجيل أي مولود جديد ما لم يثبت دخوله إلى القطاع.

وحذرت المديرية، في بيان صدر اليوم الأحد وصل "الرسالة نت"، المواطنين من التعامل مع الإعلانات الصادرة عن بعض شركات ومكاتب السفر أو كتبة العرائض بشأن تسجيل المواليد، أو دفع أي مبالغ مالية لهم مقابل هذه الخدمات.

وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المكاتب والشركات المخالفة، داعية المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط لإنجاز معاملاتهم، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلالهم.