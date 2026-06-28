لجنة المفقودين بغزة تعلن آلية رسمية لتسجيل الحالات واستكمال الإجراءات القانونية

أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المفقودين خلال العدوان على قطاع غزة، اليوم الأحد، اعتماد إجراءات رسمية لتسجيل ومتابعة ملفات المفقودين، واستكمال المعاملات القانونية والإدارية الخاصة بذويهم، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت، أن تسجيل حالات المفقودين يتم حصراً عبر المنصة الحكومية الرسمية "صحتي" من خلال الرابط المخصص، مشددة على عدم التعامل مع أي روابط أو منصات غير رسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لسلامة الإجراءات.

ودعت اللجنة أقرب الأقارب من العصبة للمفقود، أو من يمثله قانونًا، إلى استكمال بيانات المفقود بدقة عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها الخطوة الأولى لفتح الملف ومتابعته.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، يتوجب على مقدم الطلب مراجعة اللجنة القضائية للوفيات لاستكمال الإجراءات القانونية، مصطحبًا الوثائق والبينات والشهود اللازمة.

وبيّنت أن مراجعة اللجنة القضائية تتم في المحكمة الشرعية بمدينة خان يونس يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفي المحكمة الشرعية بمدينة غزة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأشارت اللجنة إلى أنها تنسق مع جهات حكومية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني لتقديم خدمات اجتماعية وصحية وقانونية وإغاثية لأسر المفقودين، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الخدمات مرتبطة باستكمال إجراءات التسجيل عبر المسار الرسمي.

وجددت اللجنة دعوتها للمواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط، وخصصت الرقمين 102 و103 لتلقي الاستفسارات والإجابة عن تساؤلات ذوي المفقودين.