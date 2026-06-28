تصعيد استيطاني واسع في الضفة.. هجمات منظمة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم

لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية حوادث متفرقة، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تتصاعد بوتيرة يومية، تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وسط حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الغطاء لهذه الهجمات وتشارك في كثير من الأحيان في تنفيذها أو تأمين منفذيها.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، صعّد المستوطنون هجماتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ونفذوا 18 اعتداءً طالت المواطنين ومنازلهم وأراضيهم الزراعية والتجمعات البدوية ودور العبادة، في مشهد يعكس تصاعد إرهاب المستوطنين واتساع رقعة استهدافهم للفلسطينيين.

وتنوعت الاعتداءات بين الاعتداء الجسدي على المواطنين، وإغلاق طرق رئيسية، واقتحام أراضٍ زراعية، وإطلاق المواشي في حقول المزارعين، إضافة إلى إحراق ممتلكات وإتلاف محاصيل زراعية.

وأغلق مستوطنون الطريق الواصل بين طوباس وخربة يرزا بالحجارة، فيما تعرضت أراضي المزارعين في بلدات المغير شرق رام الله، وقبلان وبيت فوريك جنوب وشرق نابلس، لاعتداءات متكررة.

كما هاجم مستوطنون مساكن المواطنين في وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنزلًا في منطقة جبل بئر قوزا ببلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى منزل المواطن نظام شلالدة في منطقة واد سعير شرق الخليل.

وفي بيت لحم، أضرم مستوطنون النار قرب منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز، بينما أغرق آخرون أراضي زراعية بالمياه العادمة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما ألحق أضرارًا بالمحاصيل وحرم المزارعين من جني ثمارها.

وامتدت الاعتداءات لتشمل الاعتداء بالضرب على مواطنين في منطقة وادي عابد ببلدة ترقوميا، ومطاردة مركبات عمال فلسطينيين وإطلاق النار على إحداها شرق يطا.

كما اقتحم مستوطنون بمركباتهم مخيم بلاطة شرق نابلس، ونفذوا أعمال عربدة وإطلاق نار في تجمع "حلق الرمانة" غرب أريحا.

وفي إطار استهداف التجمعات البدوية، هاجم مستوطنون سكان تجمع التبنة قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، فيما استولوا على مساحات واسعة من أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، وحطموا ألواح الطاقة الشمسية في قرية جمالا غرب المدينة.

واقتحم مستوطنون، برفقة قوات الاحتلال، المنطقة الجنوبية من بلدة سنجل شمال رام الله، كما اقتحم آخرون مسجدًا في حارة الجعبري بمدينة الخليل، وشغّلوا أغانٍ عبر مكبرات الصوت في اعتداء استفزازي استهدف أحد دور العبادة الإسلامية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ارتفاع غير مسبوق في وتيرة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 1659 اعتداءً خلال شهر مايو/أيار الماضي، بينها 551 اعتداءً نفذها المستوطنون، شملت الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية في مختلف محافظات الضفة.

وأمام هذا التصعيد، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى تكثيف المقاومة الشعبية والتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف فرض مزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض.