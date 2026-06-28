أب وابنه من غزة يقطعان 8 كيلومترات سباحة للوصول إلى اليونان هربًا من الحرب

في رحلة محفوفة بالمخاطر، نجح أب فلسطيني وابنه من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية بعد أن قطعا سباحةً مسافة تقارب 8 كيلومترات عبر بحر إيجه، في واحدة من أندر محاولات الهجرة التي وثقتها منظمات مختصة.

ووفقًا لمنظمة "إيجيان بوت ريبورت"، المتخصصة في رصد قوارب المهاجرين، فإن الرجلين، البالغين من العمر 52 و23 عامًا، انطلقا من منطقة أكيارلار قرب مدينة بودروم التركية باتجاه جزيرة كوس اليونانية، مستعينين فقط بزعانف سباحة وعوامات مطاطية.

وكان الأب وابنه قد أُجليا من قطاع غزة إلى مصر قبل عام لتلقي العلاج، في ذروة العدوان الإسرائيلي على القطاع، قبل أن يتمكنا لاحقًا من الوصول إلى تركيا، حيث قررا خوض مغامرة خطيرة عبر البحر للوصول إلى الأراضي اليونانية.

واستغرقت الرحلة نحو سبع ساعات، قضى معظمها الرجلان في السباحة وسط الظلام، قبل أن يصلا مع شروق الشمس إلى شاطئ باراديسو في جزيرة كوس، وهما في حالة من الإنهاك الشديد.

وقالت المنظمة إنها تلقت، فجر الجمعة، اتصالًا من أقارب الرجلين بعد انقطاع الاتصال بهما، وسط مخاوف من غرقهما في البحر.

وأضافت أنه في نحو الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، تواصل الرجلان مع المنظمة من محيط شاطئ باراديسو، وأبلغاها بوصولهما إلى اليونان، إلا أنهما كانا يعانيان من إرهاق شديد وجفاف بعد ساعات طويلة في المياه، وطلبا المساعدة والرعاية الطبية.

وأوضحت المنظمة أن الرجلين، على غرار كثير من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، كانا يخشيان التعامل مع السلطات، لذلك اختبآ بالقرب من الشاطئ، قبل أن تنجح المنظمة في إقناعهما بالخروج والتوجه إلى مكان آمن بانتظار وصول فرق الإنقاذ.

من جانبها، دعت منظمة "هاتف الإنذار"، المعنية بمتابعة أوضاع المهاجرين العالقين في البحر، خفر السواحل والشرطة اليونانية إلى التدخل العاجل لتقديم الرعاية اللازمة للرجلين، مشيرة إلى أنهما كانا يعانيان من إنهاك حاد وجفاف.

وبحسب المعلومات المتوافرة، عثرت الشرطة اليونانية لاحقًا على الأب وابنه، إلا أنه لم تُعرف بعد تفاصيل مصيرهما أو ما إذا كانا قد نُقلا إلى المستشفى أو إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين.

وأكدت "إيجيان بوت ريبورت" أن هذه الواقعة تعد من الحالات النادرة التي وثقتها لأشخاص خاطروا بعبور بحر إيجه سباحةً، رغم ما تنطوي عليه هذه المحاولة من مخاطر كبيرة قد تفضي إلى الغرق.