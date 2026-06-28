ميسي يكسر رقماً تاريخياً صمد 56 عاماً في كأس العالم

دخل الأسطورة ليونيل ميسي تاريخ كأس العالم من بابٍ جديد، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في البطولة، إثر هدفه في فوز الأرجنتين على الأردن (3-1)، الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من مونديال 2026.

ورغم مشاركته بديلاً، في مباراته الـ29 في المونديال لم يحتج قائد المنتخب الأرجنتيني سوى دقائق قليلة ليترك بصمته، إذ أطلق ركلة حرة رائعة من نحو 25 متراً استقرت في الشباك عند الدقيقة 80، مؤكداً مرة أخرى حضوره الحاسم في أكبر محفل كروي.

وبهذا الهدف، انفرد ميسي برقمه القياسي الجديد، متجاوزاً إنجاز كل من الفرنسي جوست فونتين، الذي سجل في ست مباريات متتالية خلال مونديال 1958، والبرازيلي جايرزينيو، الذي حقق السلسلة ذاتها في نسخة 1970.

وتعود بداية سلسلة ميسي التاريخية إلى كأس العالم 2022 في قطر، عندما هز شباك أستراليا في ثمن النهائي، قبل أن يسجل أمام هولندا وكرواتيا، ثم يحرز هدفين في النهائي الشهير أمام فرنسا، الذي توج خلاله المنتخب الأرجنتيني بلقبه العالمي الثالث.

وفي مونديال 2026، واصل النجم الأرجنتيني تألقه، فسجل ثلاثية في مرمى الجزائر، وأضاف هدفين أمام النمسا، قبل أن يزور شباك الأردن، ليصل مجموع أهدافه في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفاً، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف للأرجنتين في تاريخ البطولة، ومواصلاً كتابة فصل جديد من مسيرته الاستثنائية.

وبينما تتواصل رحلة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها، يواصل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، مثبتاً أن تأثيره في كأس العالم لا يزال حاضراً حتى في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.