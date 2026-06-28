32 منتخبًا يحجزون مقاعدهم في الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، لتتحدد هوية المنتخبات الـ32 المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، في نسخة تاريخية تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، بعدما حملت الجولة الأخيرة العديد من المفاجآت والتحولات في سباق التأهل.

وحسمت المنتخبات المتصدرة لمجموعاتها بطاقات العبور مباشرة، وهي المكسيك، سويسرا، البرازيل، الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، كولومبيا، وإنجلترا، فيما رافقها أصحاب المركز الثاني: جنوب أفريقيا، كندا، المغرب، اليابان، كوت ديفوار، النرويج، مصر، أستراليا، البرتغال، كرواتيا، النمسا، والرأس الأخضر.

أما المقاعد الثمانية المخصصة لأفضل أصحاب المركز الثالث، فكانت من نصيب البوسنة والهرسك، السويد، الإكوادور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، باراغواي، الجزائر، غانا، والسنغال، لتسدل الستارة على سباق ظل مفتوحًا حتى الدقائق الأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب الجزائري أحد أبرز المستفيدين من الجولة الختامية، بعدما انتزع بطاقة التأهل عقب تعادله المثير 3-3 أمام النمسا، ليحجز مكانه بين أفضل أصحاب المركز الثالث، بينما خرج المنتخب الإيراني من حسابات التأهل بعد تراجعه في ترتيب أصحاب المركز الثالث.

وكشفت النسخة الحالية عن تحول واضح في موازين القوى بين القارات، بعدما فرضت المنتخبات الأفريقية حضورًا غير مسبوق بتأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى دور الـ32، وهي الجزائر، المغرب، مصر، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، السنغال، غانا، الرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما كانت تونس المنتخب الأفريقي الوحيد الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، اكتفت آسيا بتأهل منتخبين فقط، هما اليابان وأستراليا، مقابل خروج السعودية، إيران، العراق، الأردن، قطر، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان، لتسجل القارة واحدة من أضعف نتائجها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وبانتهاء دور المجموعات، يبدأ فصل جديد من البطولة، حيث تدخل المنتخبات المتأهلة مرحلة خروج المغلوب، التي لا تقبل التعويض، وسط ترقب لمواجهات من العيار الثقيل قد تعيد رسم خريطة المنافسة على لقب مونديال 2026.

مواجهات دور الـ32