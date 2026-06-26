يونيسف: أكثر من 260 طفلاً استشهدوا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار والهدنة "وهمٌ قاسٍ"

قال المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جيمس إلدر، إن أكثر من 260 طفلاً قُتلوا في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، واصفاً الهدنة بأنها "وهمٌ قاسٍ ومميت" في ظل استمرار سقوط الضحايا.

وأوضح إلدر أن قطاع غزة يعيش في ظل "وقف إطلاق نار مزعوم"، مشيراً إلى أن طفلاً واحداً يفقد حياته في المتوسط كل يوم، رغم سريان الهدنة.

وأضاف أن الأطفال في القطاع "يبدون وكأنهم مرضى بشكل دائم"، لافتاً إلى أنه رغم تراجع خطر المجاعة، فإن المساعدات الغذائية التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية أو الجودة.

وأكد أن الأطفال لا يحصلون سوى على نوعين من الطعام يومياً، وأن أياً منهم لا يتلقى ثلاث وجبات متكاملة توفر العناصر الغذائية الضرورية للنمو السليم.

وأشار المتحدث باسم يونيسف إلى استمرار القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية، إلى جانب أزمة حادة في توفير المياه، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من بدء وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,043 شهيداً و173,417 إصابة.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ 1,031 شهيداً، إلى جانب 3,309 إصابات، فيما تم انتشال 785 جثماناً خلال الفترة ذاتها.