عزام الأحمد: المظاهرات والصدامات الداخلية خطأ والاحتلال هو من يرتكب المجازر بحق شعبنا

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة حركة فتح عزام الأحمد أن توجيه الغضب الفلسطيني نحو بعضه البعض يمثل خطأً في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن القتل والدمار والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يومياً.

وقال الأحمد ل"الرسالة نت" إن الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن ينشغل بالخلافات الداخلية أو الصدامات بين أبنائه، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المطلوب هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.

وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة إلى توحيد جهودهم في مواجهة الاحتلال وسياساته، لا أن يتحولوا إلى خصوم لبعضهم البعض، قائلاً: "لا نريد أن نذبح بعضنا البعض بينما الاحتلال يذبح أبناء شعبنا كل يوم، بل يجب أن نتكاتف جميعاً لمواجهة الاحتلال وإنهاء معاناة شعبنا".

ودعا الأحمد إلى تغليب لغة الحوار والمسؤولية الوطنية، وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني بما يخدم القضية الفلسطينية ويحمي الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة.