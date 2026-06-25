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المقاومة في لبنان: استهداف المدنيين انتهاك صارخ لاتفاق وقف النار

الرسالة نت- بيروت

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن جيش الاحتلال استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين أثناء تفقدهم منازلهم في منطقة دوحة كفررمان.

وقالت في بيان صحفي إن الاحتلال برر الاعتداء بادعاء وجود تهديد للقوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، مشيرة إلى أن الاستهداف نُفذ عند الساعة 16:30 عبر طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه المدنيين.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن استشهاد مواطنين لبنانيين، مؤكدة أن الاستهداف كان مباشراً ومقصوداً.

وشددت المقاومة على أن هذا الاعتداء يمثل خرقاً واضحاً وفاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تتابع وترصد بشكل مستمر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق.

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https://alresalah.news/p/312834

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