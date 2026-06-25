نتنياهو يتفاخر بتوسيع الاحتلال في غزة وفرض السيطرة على 70%

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في إقرار جديد بتوسيع رقعة الاحتلال داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في معرض "موني إكسبو 2026" بمدينة تل أبيب، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال إن معارضة اجتياح مدينة رفح كانت ستمنع الوصول إلى ما وصفه بـ"السيطرة على 70% من أراضي غزة"، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار الضغط على حركة حماس وخنقها.

وبحسب هذه المعطيات، فإن قوات الاحتلال تسيطر حالياً على ما يقارب 255 كيلومتراً مربعاً من أصل 365 كيلومتراً مربعاً هي المساحة الإجمالية للقطاع، ما يترك أكثر من مليوني فلسطيني محصورين في نحو 110 كيلومترات مربعة فقط، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الخدمات والمأوى.

وكانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة قد حذرتا سابقاً من اجتياح رفح التي كانت تؤوي نحو 1.4 مليون نازح، خشية تفاقم الكارثة الإنسانية وتعطيل تدفق المساعدات عبر معبر رفح

ورغم تلك التحذيرات، اجتاح الاحتلال مدينة رفح برياً في السابع من أيار/مايو 2024، وسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر وأغلقه، ما أدى إلى نزوح مئات آلاف الفلسطينيين خلال أيام قليلة، بالتزامن مع تدمير واسع طال أحياء المدينة ومخيمات النازحين.

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات، إلى جانب انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من داخل القطاع.

إلا أن الاحتلال واصل خرق التزاماته الواردة في الاتفاق، وصعّد من عملياته العسكرية داخل غزة، وسط مطالب فلسطينية ودولية بوقف الانتهاكات.

ووفق تصريحات نتنياهو، ارتفعت نسبة سيطرة الاحتلال على قطاع غزة من 53% عند بدء تنفيذ الاتفاق، إلى 60% منتصف أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى 70% في الوقت الراهن.