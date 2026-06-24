لجنة الطوارئ تجدد دعوتها للجنة الوطنية لتسلّم إدارة غزة

جددت لجنة الطوارئ الحكومية دعوتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة للبدء في استلام مهامها داخل قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتسليم العمل الحكومي وتوفير كل ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إنها تدعو المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث وأعضاء اللجنة إلى القدوم إلى القطاع والشروع في ممارسة مهامهم، بما يسهم في تعزيز القدرة على متابعة الملفات الإنسانية والتنموية الملحة التي تهم المواطنين.

وأعربت عن تقديرها للجهود الدبلوماسية والتحركات التي تبذلها اللجنة الوطنية لمعالجة التحديات التي يواجهها سكان قطاع غزة، مؤكدة حرصها على تهيئة المناخ الحكومي والمجتمعي المناسب لضمان نجاح اللجنة في أداء مسؤولياتها.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية أن الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء مهامها الوطنية إلى حين استلام اللجنة الوطنية لمهامها بشكل كامل، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشددت على التزامها بحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم وكرامتهم، والعمل على تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على النسيج المجتمعي، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات الراهنة.

كما حمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، نتيجة استمرار العدوان والسياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.