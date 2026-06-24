حماس: استهداف الأطفال بغزة سياسة ممنهجة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الممنهجة بحق أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافهم وقتلهم بصورة متعمدة.

وأشار قاسم في بيان يوم الأربعاء، إلى استشهاد الطفل أحمد الرقب ظهر اليوم في مدينة خان يونس جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وأوضح أن استشهاد الطفل الرقب جاء بعد يوم واحد من تقرير صادر عن الأمم المتحدة أدان الاحتلال لارتكابه جرائم إبادة بحق أطفال غزة، بما يؤكد استمرار حكومة الاحتلال في تحديها السافر للقانون الدولي واستخفافها بكل القرارات والتقارير الدولية.

وشدد على أن ارتقاء أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن استهداف الأطفال وقتلهم يجري بصورة مقصودة ومنهجية، ضمن سياسة تستهدف إبادة مكونات الشعب الفلسطيني.

وأكد قاسم أن هذه الجرائم المتواصلة تكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة الأمم المتحدة ومواثيقها وتقاريرها.

وأضاف أن هذه الجرائم تُؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لوقف حرب الإبادة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.