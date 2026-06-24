أبو عيادة: الأجهزة الأمنية في غزة الدرع الأول لحماية المجتمع الفلسطيني

أكد ممثل عشائر رفح، وعضو التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الشيخ حسين أبو عيادة أن هناك أجندات وبرامج متعددة مرتبطة بالحرب، لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل أجندات أخرى بعضها عاجل ينفذ في الوقت الراهن، وبعضها مؤجل وفق المراحل ومتطلبات كل مرحلة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية في غزة تمثل الدرع الأول في صيانة المجتمع الفلسطيني وحفظ حقوقه وأمنه.

وقال أبو عيادة في تصريح لـ"الرسالة نت": إن "المطالبات الحالية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وتدمير المكونات الفلسطينية كافة، بما في ذلك البنية الداخلية والعائلية"، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب سبق أن استُخدمت في تجارب أخرى، كما حدث في سوريا وغيرها من المناطق.

وأضاف أن نشر القتل والفوضى والتحريض يأتي في إطار مخططات معروفة، مؤكدًا أن الجميع يدرك أن هذه التوجهات موجَّهة من الاحتلال بشكل واضح وصريح.

وأشار إلى أن ما يبث عبر بعض الوسائل الإعلامية يندرج ضمن أجندة الاحتلال، مؤكدًا أنه لا شك في ذلك.

وفي رسالة وجهها إلى أهالي غزة، قال أبو عيادة: "إن ما قدمه شعبنا من تضحيات ودماء وما خسره من بيوت وممتلكات لا ينبغي أن يُهدر في مسارات تخدم أهداف الاحتلال، أو تضيع حقوق شعبنا وتضحياته ودماء أبنائه لتحقيق ما يسعى إليه الاحتلال وجنوده".

ودعا هؤلاء الأشخاص إلى العودة إلى أبناء شعبهم والاندماج في حاضنتهم الشعبية، مؤكدًا أن المسلم يجب أن يحرص على الثبات على دينه وإسلامه.

وأضاف أن الشباب الذين ضلوا الطريق من الذين التحقوا بالميلشيات مدعوون إلى العودة والتوبة، مؤكدًا أن باب التوبة مفتوح أمامهم، وأن المجال متاح لهم للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى حاضنتهم الشعبية.