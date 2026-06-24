فصائل المقاومة: دعوات مشبوهة تستهدف ضرب الجبهة الداخلية وتخدم أهداف الاحتلال

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من ما وصفته بـ"الدعوات والخطابات المشبوهة" التي تسعى إلى إرباك الجبهة الداخلية الفلسطينية واستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي المتواصل، مؤكدة أن هذه التحركات تخدم أهداف الاحتلال وتنسجم مع محاولاته الرامية إلى تفكيك وحدة الشعب الفلسطيني.

وقالت الفصائل، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الأربعاء، إن بعض "الأصوات المأجورة والمعروفة بولائها للعدو الصهيوني" تحاول استغلال حالة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الحرب والتجويع والاستهداف المستمر، من أجل إثارة الانقسام الداخلي وضرب حالة التماسك والتكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن المطالب الإنسانية والمعيشية المشروعة للمواطنين يجب ألا تتحول إلى أداة لإرباك الجبهة الداخلية أو حرف الأنظار عن المسؤول الحقيقي عن المأساة الإنسانية الراهنة، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب المباشر في الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة والتجويع والحصار.

وأضافت الفصائل أن بعض الجهات تحاول استغلال احتياجات المواطنين ومعاناتهم للضغط على المقاومة وتحقيق أهداف سياسية وأمنية لم يتمكن الاحتلال من فرضها عبر الحرب والعدوان، معتبرة أن هذه المحاولات تمثل امتدادًا لأدوات الحرب التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الخطر الأكبر لهذه الدعوات يكمن في سعيها إلى تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني وإحداث انقسامات داخلية من شأنها تشويه حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإظهار المأساة أمام العالم وكأنها صراع داخلي، بما يوفر للاحتلال مخرجًا من أزمته السياسية والأخلاقية الناتجة عن استمرار جرائمه بحق المدنيين.

وثمنت فصائل المقاومة مواقف العائلات والعشائر والمخاتير والوجهاء الذين أعلنوا رفضهم لما وصفته بـ"الدعوات المشبوهة"، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس وعيًا وطنيًا ومسؤولية عالية في مواجهة ما يُحاك ضد الشعب الفلسطيني من مخططات تستهدف وحدته وصموده.

ودعت الفصائل مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتضامن في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة الصف الداخلي يمثل ركيزة أساسية للصمود في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشددت على أن الوعي الشعبي وإفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى بث الفتنة والانقسام، إلى جانب الالتفاف حول خيار المقاومة، يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات التهجير والتصفية التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وختمت الفصائل تصريحها بالتأكيد أن صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه سيبقيان العامل الحاسم في إفشال مخططات الاحتلال، داعية إلى مواصلة تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الفلسطينية في ظل استمرار العدوان والحرب على قطاع غزة.