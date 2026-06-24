رونالدو يكسر صيام 900 دقيقة ويحقق ارقام تاريخية في كأس العالم

عاد كريستيانو رونالدو إلى هز الشباك في كأس العالم 2026 بعدما سجل في مرمى أوزبكستان، ليضع حدًا لسلسلة من 10 مباريات متتالية دون تسجيل في البطولات الكبرى مع منتخب البرتغال، شملت كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وكان آخر أهداف النجم البرتغالي في البطولات الكبرى قد جاء أمام غانا في دور المجموعات من كأس العالم 2022 بتاريخ 24 نوفمبر 2022، قبل أن يدخل في فترة صيام تهديفي امتدت عبر ما تبقى من مباريات مونديال قطر، ثم جميع مبارياته في يورو 2024، إضافة إلى مباراته الأولى في مونديال 2026، لتصل مدة الغياب عن التسجيل إلى نحو 900 دقيقة لعب.

ولم يكن هدف رونالدو أمام أوزبكستان مجرد نهاية لفترة جفاف تهديفي طويلة، بل حمل معه مجموعة من الأرقام التاريخية الجديدة، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافًا في ست نسخ مختلفة ومتتالية من البطولة، بعدما سبق له التسجيل في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 قبل أن يضيف نسخة 2026 إلى سجله الفريد.

كما واصل قائد المنتخب البرتغالي تعزيز مكانته بين أصحاب الأرقام القياسية في البطولة، بعدما أصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم، خلف الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا الذي لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي.

ورفع رونالدو بهذا الهدف رصيده إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما جاء الهدف في مباراته الرابعة والعشرين في البطولة، ليواصل التقدم في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة على المسرح العالمي. كذلك عزز رصيده الدولي مع منتخب البرتغال إلى 144 هدفًا، محافظًا على موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين على مستوى المنتخبات.

وبين كسر الصيام التهديفي وتحقيق أرقام غير مسبوقة، أثبت رونالدو مجددًا قدرته على صناعة الحدث وكتابة فصول جديدة في تاريخ كأس العالم.