مركز حنظلة: تصاعد الاعتقالات في الضفة يهدف لبث الخوف وزعزعة الاستقرار

قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت خلال الفترة الأخيرة حملات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة تهدف إلى بث الخوف وإرباك الحالة المجتمعية الفلسطينية.

وأوضح المركز في بيان وصل "الرسالة نت"، أن استمرار الاقتحامات الليلية واعتقال المواطنين بشكل يومي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، ويعكس سياسة ممنهجة لفرض حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية والجهات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على توفير الحماية لهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت مؤخرًا حملات اعتقال طالت عددًا من المواطنين والأسرى المحررين في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وطولكرم.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات شبه يومية، تتخللها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، في وقت تتصاعد فيه هذه الممارسات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.