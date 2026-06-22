الدولار يتجاوز 2.97 شيكل وترقب لقرار الفائدة الإسرائيلي

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام الشيكل مع بداية أسبوع التداول، مرتفعا بنحو 0.5% ليتجاوز مستوى 2.97 شيكل، في ظل استمرار الضغوط على العملة الإسرائيلية بعد خسارتها 1.2% من قيمتها أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك وسط تطورات سياسية واقتصادية دولية، أبرزها التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض جديد لأسعار الفائدة من بنك إسرائيل.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى أكثر من 2.97 شيكل، فيما صعد اليورو بنسبة 0.4% إلى نحو 3.40 شيكل.

ويرى اقتصاديون في بنك هبوعليم أن تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي عبر شراء العملات الأجنبية قد استمر خلال النصف الأول من يونيو، الأمر الذي يدعم احتمالات خفض سعر الفائدة في القرار المرتقب خلال يوليو.

ويعزو محللون ضعف الشيكل خلال الأيام الأخيرة إلى تداعيات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات الإقليمية المصاحبة له، رغم استمرار وجود عوامل اقتصادية أساسية تدعم العملة الإسرائيلية على المدى المتوسط.

وفي المقابل، تتزايد رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي، حيث تتوقع الأسواق حاليا ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام المقبل.