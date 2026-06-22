أرقام بالجملة حققها منتخب مصر من فوزه الأول في كأس العالم

حقق منتخب مصر، بقيادة نجمه محمد صلاح، العديد من الأرقام التاريخية بعد فوزه الأول في تاريخه بكأس العالم، إثر تغلبه على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية “الفراعنة” كل من مصطفى زيكو، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه ، ليصل المنتخب إلى النقطة الرابعة ويتصدر المجموعة قبل مواجهته المقبلة أمام إيران.

فوز تاريخي يكسر عقدة المونديال

جاء الانتصار ليمنح منتخب مصر أول فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد 8 مباريات سابقة لم يحقق خلالها أي انتصار، بواقع 3 تعادلات و5 هزائم، منذ ظهوره الأول في نسخة 1934.

وبهذا الفوز، يصبح المنتخب المصري عاشر منتخب أفريقي يحقق انتصارًا في تاريخ المونديال، إلى جانب تونس والمغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وكوت ديفوار.

أرقام هجومية غير مسبوقة

كما يُعد هذا اللقاء الأول الذي يسجل فيه المنتخب المصري أكثر من هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم، والأول الذي يشهد تسجيل أكثر من لاعب مصري في مباراة واحدة بتاريخ مشاركات “الفراعنة” في البطولة.

وقدم مصطفى زيكو أداءً لافتًا بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، قبل أن يكرر محمد صلاح الإنجاز ذاته في المباراة نفسها.

صلاح يواصل كتابة التاريخ

واصل محمد صلاح تعزيز أرقامه الفردية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف، متفوقًا على عبد الرحمن فوزي صاحب الهدفين في نسخة 1934.

كما أصبح أول لاعب مصري يسجل في نسختين مختلفتين من المونديال، ورفع رصيده من المساهمات في البطولة إلى 5 أهداف (3 أهداف وصناعتان)، مع استمرار حضوره في المساهمة خلال جميع مبارياته في المسابقة حتى الآن.

وعلى مستوى العرب، ارتقى صلاح إلى صدارة الهدافين التاريخيين في كأس العالم بالتساوي مع السعودي سالم الدوسري والمغربي يوسف النصيري.

كما أصبح أكبر لاعب مصري يسجل في تاريخ المونديال بعمر 34 عامًا و7 أيام، متفوقًا على مجدي عبد الغني.

أرقام فردية إضافية

ورفع صلاح رصيده التهديفي مع المنتخب إلى 68 هدفًا، ليواصل ملاحقة حسام حسن صاحب الصدارة التاريخية بـ69 هدفًا.

في المقابل، دوّن محمود حسن تريزيجيه إنجازًا جديدًا بمشاركته في نسختين مختلفتين من كأس العالم، إلى جانب صلاح، ليعززا معًا صدارة قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا لمصر في البطولة برصيد 4 مباريات لكل منهما.