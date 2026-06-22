منتخب مصر يصنع لحظة تاريخية بأول فوز في تاريخ كأس العالم

سجّل منتخب مصر لكرة القدم فوزًا تاريخيًا في كأس العالم 2026، بعدما تفوق على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليعتلي صدارة المجموعة بعد جولتين، ويؤكد حضوره القوي في البطولة عقب تعادله الافتتاحي أمام بلجيكا.

وجاء الانتصار المصري ليعكس تحولًا واضحًا في أداء الفريق بين الجولتين، حيث نجح في التعامل مع ضغط البداية أمام نيوزيلندا، قبل أن يفرض سيطرته تدريجيًا ويحوّل تأخره في مجريات الشوط الأول إلى تفوق مستحق في الشوط الثاني، حسم به المواجهة كاملة.

وكان “الفراعنة” قد افتتحوا مشوارهم بتعادل ثمين أمام بلجيكا 1-1، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي والتوازن الدفاعي، واعتُبرت نقطة تأسيس مهمة قبل الانطلاقة الحقيقية في الجولة الثانية، التي جاءت محملة بالرد الفني والنتيجة معًا.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مستفيدًا من نتائج بقية المباريات، ليضع نفسه في موقع مثالي قبل الجولة الأخيرة، حيث بات قريبًا من حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ترتيب المجموعة (بعد جولتين):

مصر – 4 نقاط بلجيكا – 2 نقطة إيران – 2 نقطة نيوزيلندا – 1 نقطة

وتدخل مصر الجولة الأخيرة وهي تمتلك أفضلية واضحة على صعيد النقاط والمعنويات، في ظل استقرار الأداء وارتفاع النسق الفني، وسط آمال بترجمة هذا التفوق إلى تأهل رسمي يعيد المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية في المونديال.