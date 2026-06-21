حراك شعبي دولي متواصل.. أصوات تتعالى نصرة لفلسطين وغزة

تشهد العديد من دول العالم اتساعًا ملحوظًا في موجات التضامن الشعبي والدولي مع الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحرب وما خلفته من خسائر بشرية وأوضاع إنسانية صعبة، خاصة في قطاع غزة. وتواصل الحشود في عدد من العواصم والمدن العالمية تنظيم فعاليات ومسيرات داعمة للحقوق الفلسطينية، مطالبة بوقف جرائم الاحتلال ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وخلال الفترة الأخيرة، خرجت مظاهرات ووقفات تضامنية في مختلف القارات، شارك فيها آلاف النشطاء وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم الإنسانية، مؤكدين دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة.

كما تصاعدت الدعوات الصادرة عن منظمات حقوقية وإنسانية دولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم والانتهاكات التي تم توثيقها خلال الحرب. وشددت هذه الجهات على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للسكان المدنيين والمنشآت الصحية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، طالبت شخصيات سياسية وبرلمانيون ونقابات عمالية وأكاديمية في عدد من الدول بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب بشكل فوري، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، بما يساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ومع استمرار التحركات الشعبية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم، تتزايد الدعوات إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الأزمة الإنسانية ووضع حد لمعاناة المدنيين، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تضامن متصاعد

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، النائب في البرلمان الجزائري، يوسف عجيسة أن حجم التضامن الشعبي والدولي مع الشعب الفلسطيني ما زال يتنامى ويكتسب مزيدًا من الزخم، خاصة أن أكبر موجات التضامن والمسيرات والاعتصامات شهدها العالم خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

وقال عجيسة في تصريح لـ"الرسالة نت": إن "هذا الزخم تراجع نسبيًا في مرحلة معينة عندما اعتقد كثيرون أن المفاوضات الجارية قد تفضي إلى وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلا أن التطورات اللاحقة أثبتت أن تلك المفاوضات لم تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

وأشار إلى أن حجم التضامن الدولي يتزايد بالتوازي مع تنامي الجهود الرامية إلى متابعة ومساءلة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مظاهر التضامن باتت واضحة في العديد من دول العالم، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة وغيرها.

وبين أن الحملات الشعبية والحقوقية الداعمة للقضية الفلسطينية تتواصل بشكل متصاعد، وتسهم في إبقاء معاناة الفلسطينيين حاضرة في الرأي العام العالمي.

وأعرب عن اعتقاده بأن حجم التضامن الشعبي والدولي سيواصل التزايد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوقت قد حان ليتحرك السياسيون والبرلمانيون والدبلوماسيون والحقوقيون وغيرهم من أصحاب القرار والتأثير، من أجل القيام بدور أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والعمل على تحقيق العدالة.

وأوضح أن سكان قطاع غزة ما زالوا يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، الأمر الذي أسهم في تجدد الحراك الشعبي الدولي، خاصة بعد الاعتداء على أسطول الحرية، حيث شهدت العديد من الدول موجة جديدة من التضامن والفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأضاف عجيسة أن المتضامنين الذين تعرضوا للاعتداء خلال مشاركتهم في أسطول الحرية يدركون أن ما واجهوه لا يقارن بحجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، ولا بما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من تعذيب وإهمال وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.

وأكد أن هؤلاء المتضامنين يعبرون باستمرار عن قناعتهم بأن ما تعرضوا له شخصيًا لا يساوي شيئًا أمام ما يعانيه الفلسطينيون والأسرى، الأمر الذي يدفعهم إلى مواصلة جهود التضامن والمناصرة.

وأضاف أن المبادرات التي يقودها أسطول الحرية، إلى جانب جهود المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية الأخرى، تمثل إضافة مهمة للقضية الفلسطينية، وتسهم في تعريف المجتمع الدولي بحقيقة ما يعيشه الفلسطينيون من معاناة متواصلة.