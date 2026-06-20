الوسواس القهري بعد الولادة.. عندما تتحول مخاوف الأمومة إلى هواجس تستدعي العلاج

يُعد القلق على المولود الجديد جزءًا طبيعيًا من تجربة الأمومة، إلا أن بعض الأمهات قد يواجهن مخاوف متكررة ومزعجة تتجاوز حدود القلق المعتاد، لتتحول إلى أعراض تُعرف بـ"الوسواس القهري بعد الولادة"، وهو اضطراب نفسي قابل للعلاج إذا جرى تشخيصه والتعامل معه مبكرًا.

ويؤكد مختصون في الصحة النفسية أن هذا الاضطراب قد يظهر للمرة الأولى بعد الولادة أو يتفاقم لدى من سبق لهن المعاناة من الوسواس القهري، في ظل التغيرات الهرمونية والضغوط النفسية وقلة النوم التي ترافق هذه المرحلة.

ما هو الوسواس القهري بعد الولادة؟

يُصنف الوسواس القهري بعد الولادة كأحد أشكال اضطراب الوسواس القهري، حيث تبدأ أعراضه أو تزداد حدتها خلال الفترة التي تلي الولادة. ورغم أنه ليس تصنيفًا طبيًا مستقلاً، فإنه يُستخدم لوصف الحالات التي تعاني فيها الأمهات من أفكار وسلوكيات قهرية مرتبطة برعاية الطفل وسلامته.

متى يتحول القلق الطبيعي إلى اضطراب؟

يشير الأطباء إلى أن الفرق بين القلق الطبيعي والوسواس القهري يكمن في شدة الأعراض وتأثيرها على الحياة اليومية. فعندما تصبح المخاوف متكررة ومسيطرة إلى درجة تعيق النوم أو العناية بالطفل أو ممارسة الأنشطة المعتادة، فإن الأمر قد يتطلب تدخلاً متخصصًا.

أبرز الأعراض

تشمل أعراض الوسواس القهري بعد الولادة:

أفكار متطفلة ومتكررة يصعب السيطرة عليها.

تخيلات مزعجة تتعلق بإيذاء الطفل أو تعرضه للأذى.

مراقبة الطفل بشكل مفرط والتأكد المستمر من سلامته.

الحاجة المتكررة إلى طلب الطمأنة من الآخرين.

سلوكيات قهرية مثل الإفراط في غسل اليدين أو تجنب مواقف معينة خوفًا على الطفل.

صعوبة في بناء ارتباط عاطفي طبيعي مع المولود بسبب الخوف المستمر أو الشعور بعدم الكفاءة.

الأفكار المزعجة لا تعني وجود نية للإيذاء

ومن أكثر الأعراض التي تثير القلق لدى الأمهات ظهور أفكار غير مرغوبة تتعلق بإيذاء الطفل أو تعرضه للخطر. ويشدد الخبراء على أن هذه الأفكار لا تعكس رغبة حقيقية في تنفيذها، بل إن شعور الأم بالخوف والذنب والانزعاج منها يعد دليلًا على تعارضها مع قيمها وشخصيتها.

كما أن الخوف من الأحكام الاجتماعية يدفع كثيرًا من الأمهات إلى إخفاء هذه المعاناة، ما يؤدي إلى تأخر طلب المساعدة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

تزداد احتمالات الإصابة بالوسواس القهري بعد الولادة لدى:

الأمهات لأول مرة.

النساء اللواتي سبق أن عانين من الوسواس القهري أو اضطرابات القلق.

من لديهن تاريخ شخصي أو عائلي مع الاكتئاب.

صاحبات الشخصية القلقة أو المثالية.

النساء اللواتي يواجهن ضغوطًا نفسية أو اجتماعية كبيرة.

من يفتقدن إلى الدعم الأسري والاجتماعي الكافي.

كما تشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين الوسواس القهري بعد الولادة واكتئاب ما بعد الولادة لدى نسبة من الحالات.

هل يحتاج إلى علاج؟

يؤكد المختصون أن هذا الاضطراب لا يختفي بالضرورة مع مرور الوقت أو اكتساب الخبرة في رعاية الطفل، بل يحتاج إلى تقييم وعلاج متخصصين.

ويُعد العلاج السلوكي المعرفي من أكثر الأساليب فعالية في التعامل مع هذه الحالة، إذ يساعد الأمهات على فهم الأفكار المزعجة والتعامل معها بطريقة صحية. كما قد يلجأ الأطباء إلى وصف بعض مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، والتي تُعد آمنة نسبيًا في العديد من حالات الرضاعة الطبيعية.

متى يجب طلب المساعدة؟

ينصح الخبراء بمراجعة المختصين عند تكرار الأفكار المزعجة بصورة تؤثر على النوم أو القدرة على رعاية الطفل أو النفس، أو عند تجنب التعامل مع المولود بسبب الخوف من التسبب له بالأذى.

ويؤكد الأطباء أن التدخل المبكر يسهم في تحسين صحة الأم النفسية، وتعزيز علاقتها بطفلها، واستعادة توازن الحياة الأسرية.

اضطراب قابل للعلاج

ويشدد المختصون على أن الوسواس القهري بعد الولادة حالة معروفة وشائعة أكثر مما يعتقد كثيرون، وأن الإصابة بها لا تعني أن الأم غير قادرة على رعاية طفلها أو أنها تشكل خطرًا عليه. فمع التشخيص الصحيح والدعم النفسي المناسب، تستطيع معظم الأمهات تجاوز الأعراض والتمتع بتجربة أمومة أكثر استقرارًا وطمأنينة.